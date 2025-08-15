clear sky
РУКОМЕТАШИ СРБИЈЕ ДЕСЕТИ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА КАДЕТЕ: „Галски петлови“ прејаки за „орлиће“

15.08.2025. 15:14
Пише:
Вук Гвозденовић
ихф
Фото: ихф

Мушка рукометна кадетска репрезентација Србије завршила је на десетом месту на Светском првенству у Египту. У последњем окршају на такмичењу боља од изабраника Зорана Тодића била је Француска.

„Орлићи“ нису били расположени у дуелу са Француском, а екипу је у животу одржавао капитен Ђорђе Драшко, уз помоћ Вукашина Павловића и Андрије Станкова. У финишу првог дела играло се гол за гол што је више одговарало Французима који су тако сачували предност. 

У наставку сусрета разиграо се Огњен Ценић, али то није много помогло „орлићима“. У редовима „галских петлова“ блистао је Јони Пејрабо, а у стопу га је пратио Матис Барел. Французи су без много муке одржали предност и освојили девето место.

Србија – Француска 33:42 (19:26)

КАИРО: Стадион у Каиру, гледалаца: 300. Судије: Ал Шаши и Ал Вахаби (Оман). Седмерци: Србија 5 (5), Француска 4 (4). Искључења: Србија 8, Француска 6 минута.

СРБИЈА: Зекић, Тот Мељкути, Симић, Станковић 2, Арсић, Драшко 8 (3), Павловић 4, Мојсиловић, Станков 6, Ценић 6 (2), Бркић 1, Перић, Милошевић, Јокић 1, Мрђан 2, Чавић 2.

ФРАНЦУСКА: Пејрабо 9 (2), Лафосе, Бареле 8, Шулц, Гершон 5, Сиве 3, Ребел 5, Басин, Рис, Гендрон, Бурде 1, Тулијер 5 (2), Сол 1, Дупој, Барадо 4, Андру.

