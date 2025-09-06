РУКОМЕТАШИЦА ВОЈВОДИНЕ ДУЊА ШАРАНЧИЋ ПРЕД НОВУ СЕЗОНУ: Екипа константно напредује
Женски рукометни клуб Војводина одлучан је у намери да се од сезоне 2026/27 такмичи у елитном рангу такмичења, Суперлиги.
Како би јасно зацртан циљ оствариле Новосађанке морају да бриљирају у предстојећем првенству у Б Суперлиги.
Изабранице Андријане Будимир одиграле су три контролна меча са члановима Суперлиге, Партизаном, вицешампионом Србије Железничаром који нову сезону дочекује у промењеном саставу као и са Јагодином коју сутра очекује окршај са Црвеном звездом у финалу Суперкупа. Квалитет ривала као и све три победе довољно говоре о Вошином намерама.
Поред нелолико великих појачања за црвено-беле су важни и останци малтене комплетног прошлсезонског тима, а једна од играчица која је имала запажену улогу је чувар мреже Дуња Шаранчић.
„Није крај док ја не победим“
Поред појачања о томе да Воша жели на трон говори и сјајан стручни штаб на челу са Андријаном Будимир која се после 24 године вратила кући.
-Дошла сам да побеђујем, да обезбедимо пласман у Суперлигу и да се наредне године боримо са најбољим клубовима. Моја парола је „није крај док ја не победим“, тако да ништа друго осим тријумфа не признајем. Ове сезоне смо направили такав тим да морамо да обезбедимо пласман у виши ранг, нема дискусије о било чему другом. Желим са свим победама да обезбедим пласман у Суперлигу. Наравно, биће потребно време и мркотрпан рад - јасна је Андријана Будимир.
Млада голманка је задовољна радом током припрема и контролним утакмицама.
-Заиста смо вредно радиле од првог дана што је резултирало одличним партијама у припремним дуелима. Наравно да нам је било потребно време да се упознамо и уиграмо, али сада смо спремне за првенство и једва чекамо да кренемо ка циљу - Суперлиги - јасна је Шаранчићева.
Новосађанке први званичан меч у новој сезони играју 20. или 21. септембра у СЦ Слана бара, а ривал је Срем из Сремске Митровице.
В. Гвозденовић