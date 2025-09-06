broken clouds
РУКОМЕТАШИЦА ВОЈВОДИНЕ ДУЊА ШАРАНЧИЋ ПРЕД НОВУ СЕЗОНУ: Екипа константно напредује

06.09.2025. 14:54 14:59
sarancic
Фото: Дуња Шаранчић остала на голу Воше, фото: СРЛ

Женски рукометни клуб Војводина одлучан је у намери да се од сезоне 2026/27 такмичи у елитном рангу такмичења, Суперлиги.

Како би јасно зацртан циљ оствариле Новосађанке морају да бриљирају у предстојећем првенству у Б Суперлиги. 

Изабранице Андријане Будимир одиграле су три контролна меча са члановима Суперлиге, Партизаном, вицешампионом Србије Железничаром који нову сезону дочекује у промењеном саставу као и са Јагодином коју сутра очекује окршај са Црвеном звездом у финалу Суперкупа. Квалитет ривала као и све три победе довољно говоре о Вошином намерама.

Поред нелолико великих појачања за црвено-беле су важни и останци малтене комплетног прошлсезонског тима, а једна од играчица која је имала запажену улогу је чувар мреже Дуња Шаранчић.

rukometsice
Фото: Тим Војводине за сезону 2025/26, фото: ЖРК Војводина

„Ни­је крај док ја не по­бе­дим“

Поред појачања о томе да Воша жели на трон говори и сјајан стручни штаб на челу са Андријаном Будимир која се после 24 године вратила кући.

-До­шла сам да по­бе­ђу­јем, да обез­бе­ди­мо пла­сман у Су­пер­ли­гу и да се на­ред­не го­ди­не бо­ри­мо са нај­бо­љим клу­бо­ви­ма. Мо­ја па­ро­ла је „ни­је крај док ја не по­бе­дим“, та­ко да ни­шта дру­го осим три­јум­фа не при­зна­јем. Ове се­зо­не смо на­пра­ви­ли та­кав тим да мо­рамо да обез­бе­димо пла­сман у ви­ши ранг, не­ма ди­ску­си­је о би­ло че­му дру­гом. Же­лим са свим по­бе­да­ма да обез­бе­дим пла­сман у Су­пер­ли­гу. На­рав­но, би­ће по­треб­но вре­ме и мркотрпан рад - јасна је Андријана Будимир.

Млада голманка је задовољна радом током припрема и контролним утакмицама.

-Заиста смо вредно радиле од првог дана што је резултирало одличним партијама у припремним дуелима. Наравно да нам је било потребно време да се упознамо и уиграмо, али сада смо спремне за првенство и једва чекамо да кренемо ка циљу - Суперлиги - јасна је Шаранчићева.

Новосађанке први званичан меч у новој сезони играју 20. или 21. септембра у СЦ Слана бара, а ривал је Срем из Сремске Митровице.

В. Гвозденовић 

жрк војводина Вошин кутак
Спорт Рукомет
