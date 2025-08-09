clear sky
РУКОМЕТАШИЦА ВОШЕ МИЛЕНА МИЛОЈЕВИЋ О ПРЕДСТОЈЕЋОЈ СЕЗОНИ: У домовини је најлепше

09.08.2025.
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
Фото: Милена је са ПАОК-ом освојила национални куп прошле сезоне, фото: Приватна архива

Женски рукометни клуб Војводина почео је са припремама за нови сезону у којој се као јасан циљ истиче улазак у највиши ранг такмичења.

Свесна да је за промоцију у Суперлигу потребан квалитетнији играчки кадар управа је вредно радила и ангажовала је звучна појачања. 

Једна од нових играчица Воше је Милена Милојевић која игра на црти.

- Одлука да дођем у Вошу донела сам због више фактора, али најважнији је био пројекат који ми је представљен – јасна визија клуба и високе амбиције. После четири године проведене у иностранству, у Француској и Грчкој, осетила сам да је дошло време да се вратим у Србију. Воша ми је деловала као прави избор – клуб са енергијом, стабилношћу и сјајном атмосфером. Нови Сад као град, али и навијачи, одишу посебном енергијом коју сам желела да доживим и постанем њен део - поручила је нова рукометашица црвено-белих.

Све је кренуло у Сочаници

Милена је родом из Сочанице, села на Косову и Метохији у ком је кренула са тренира рукомет.

- Прве кораке и лекције о посвећености и дисциплини научила сам у локалном клубу који је добио име по месту. Тих дана се увек радо сетим и подсећају ме како сам почела са рукометом. Већ са 15 година почела је професионална каријера када сам потписала за Црвену звезду. Од тог тренутка, све је кренуло узлазном путањом и тај период је поставио темеље ономе што данас представљам на терену - јасна је Милена која поред играчих квалитета који нису упитни доноси искуство релативно младој екипа Војводине.

Милена Милојевић је у претходном периоду играла у Грчкој у ПАОК-у. Период проведен у иностранству сматра изузетно важним за развој каријере.

Играње у Грчкој као и у Француској, донело ми је значајно искуство и допринело је мом спортском и личном развоју. Играње у иностранству ми је омогућило да се упознам са различитим стиловима игре, културом и системима рада. Имала сам прилику да сарађујем са врхунским стручњацима и саиграчицама, што ме је додатно обликовало као играчицу и као особу. Захвална сам на свим тим искуствима, јер су ми помогла да сазрим и вратим се јача - рекла је тридесетдвогодишња кружна играчица.

В. Гвозденовић

