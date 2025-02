ПРЕМИНУО ЛЕГЕНДАРНИ БОРИС СПАСКИ: Генерације шахиста училе и уче из његових игара

– Преминула је велика личност, генерације шахиста су училе и уче из његових игара и рада. Велики губитак за земљу. Саучешће његовој породици и пријатељима. Вечна успомена - рекао је Филатов.



RIP Boris Vasilievich Spassky



One of the most talented players of his generation, the 10th World Champion Boris Spassky has passed away at the age of 88.



Spassky was considered a chess prodigy. He attained the Grandmaster title at the age of 18 and made his debut in the… pic.twitter.com/zrZBePQeXg

— International Chess Federation (@FIDE_chess) February 27, 2025