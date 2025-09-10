ТРАДИЦИОНАЛНИ ШАХОВСКИ СЛАВСКИ ТУРНИРИ У ШИМАНОВЦИМА: Победници Невенко Окиљ и домаћини
Традиционални славски турнири, под покровитељством Спортског савеза Општине Пећинци, одржани су 17. августа у Шимановцима, у просторијама истоименог шах клуба.
Учеснике турнира су поздравили заменик председника Општине Пећинци Зоран Војкић и председник Савета Месне заједнице Шимановци Александар Мандић.
На екипном турниру учествовале су четири екипе које су по Бергеровом систему (свако са сваким) одиграле три кола, уз темпо игре десет минута по играчу.
Победнички пехар и златне медаље освојила је екипа Шимановци 1 у саставу: Невенко Окиљ, Драган Рајак, Мића Марић и Дејан О. Јовановић са девет бодова и 11,5 поена. Пехар за друго место и сребрне медаље освојила је екипа Деч у саставу: Дејан Живановић, Слободан Шубић, Зоран Дудук и Горан Думановић са шест бодова и 7,5 поена.
Треће место, пехар и бронзане медаље припали су екипи Шимановци 2, у саставу: Слободан Ђурђевић, Спаса Арсенијевић, Боривоје Ракић и Слободан Арсенијевић, Кенда са три бода и 3,5 поена, док је четврто место заузела мешовита екипа у саставу: Живко Петровић, Петар Максић, Теодора Стојановић и Сара Збиљић, без бодова са 1,5 поеном.
Победнички пехар и златну медаљу на појединачном брзопотезном турниру освојио је мајсторски кандидат Невенко Окиљ из Старе Пазове са 12,5 поена из 13 партија. Сребрну медаљу и пехар добио је, за заузето друго место, мајсторски кандидат Слободан Шубић из Голубинаца са 11,5 поена.
Треће место, пехар и бронзану медаљу, освојио је мајсторски кандидат Дејан О. Јовановић из Прхова са 11 поена.
Организатор оба турнира био је Шах клуб „Шимановци“ а судио је и делио пехаре и медаље председник клуба Владимир Шарић.