ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР „СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ 2025“: Ђокић најбољи у Бачком Петровцу
Традиционални шаховски турнир „Словачке народне свечаности“ одржан је у Бачком Петровцу, у недељу, 3. августа.
Такмичење, које је и Првенство Војводине у убрзаном шаху, је одиграно у хали Основне школе „Јан Чајак“. Такмичило се 118 шахисткиња и шахиста из Словачке, Мађарске и Србије. Међу њима су се нашли и интермајстор, 13 ФИДЕ мајстора и женски ФИДЕ мајстор. Главни судија је био међународни арбитар Зоран Станимировић, а директор турнира Павел Марчок. Организатор ШК „Младост“ из Бачког Петровца се побринуо да сви буду лепо угошћени и да се пријатно осећају.
Након одиграних девет кола по Швајцарском систему паровања, победник турнира је био међународни мајстор Ненад Ђокић са осам поена. Он је играо сјајно, и имао је осам победа. Једини пораз је доживео од другопласираног ФИДЕ мајстора Ивана Мартића. Мартић је имао боље додатне критеријуме од Павела Капустина на трећем месту. Њих двојица су имала пола поена мање од победника турнира.
Организатор је обезбедио мноштво специјалних награда. Најуспешнији играчи из Општине Бачки Петровац су били: 1. Павел Марчок, 2. Матеј Марчок и 3. Петар Радосављев. Најбоље пласиране шахисткиње су биле: 1. женски ФИДЕ мајстор Сара Мијић, 2. Уна Кондић и 3. Есенија Весецкаја. У конкуренцији омладинаца су се истакли: 1. Филип Сувара, 2. Матеј Марчок и 3. Артур Гатин. Награђени су и најбољи ветерани: 1. Радомир Марковић, 2. ФИДЕ мајстор Милош Шебез и 3. Душан Младеновић. Најуспешнији играчи са рејтингом мањим од 2000 су били: 1. Роберт Варга, 2. ФИДЕ мајстор Лука Рајак и 3. Мартин Домоњи.
С. Костић