АЛЕКСАНДРА КРУНИЋ ДОБИЈА ПРЕТЊЕ СМРЋУ: "Ку*ко, платићеш животом за ово!"

17.08.2025. 20:03
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
krunic1
Фото: Youtube Printscreen/WTA

Српска тенисерка Александра Крунић нашла се у центру скандала након што је изгубила финале Ролан Гароса у дубл конкуренцији, што је данас и објавила на друштвеним мрежама.

Иако је остварила резултат за свако поштовање, уместо подршке и честитки суочила се са незапамћеним таласом увреда и претњи на друштвеним мрежама, а решила је да то објави путем "приче" на Инстаграму, иако је прошло доста времена од Отвореног првенства Француске.

Како наводе медији, иза напада на српску тенисерку стоје незадовољни кладионичари који су, услед њеног пораза, остали без великих износа новца.

Коментари су ишли од увредљивих порука до отворених претњи смрћу, а део њих Крунићева је и сама поделила.

Једна од порука које је објавила гласи:

"Од 3:0 изгубила си 12 од 14 гемова, намештачице мечева, ружна ку*ко, платићеш животом за ово".

krunic
Фото: Aleksandra Krunić Instagram Story
александра крунић претње претње смрћу
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
