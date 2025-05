АЛКАРАЗ У ПРВОМ ФИНАЛУ РИМА: Италијану Музетију ни сет против Шпанца

Он је победио Италијана Лоренца Музетија резултатом 2:0 - 6:3, 7:6 (7:4) за сат и девет минута и први пут у каријери играће за трофеј у Вечној граду.

У првом сету Шпанац је направио три брејка, а претрпео само један и тако повео 1:0. У другом сету виђена су по два брејка на обе стране до резултата 4:4.

Код вођства 6:5, Алкараз на сервис Музетија не користи једну меч лопту, па је сет ушао у тај-брејк у ком је Шпанац искористио прву меч лопту.

