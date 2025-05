(ВИДЕО) МАСТЕРС У РИМУ: Алкараз савладао Дрејпера за полуфинале

Он је после 97 минута тениса савладао Џека Дрејпера резултатом 2:0 (6:4, 6:4).



Не само да је дошао до четири најбоља играча у Риму, већ ће од понедељка поново бити светски број 2, прескочивши Александера Зверева, што ће му значити за "лакши" жреб на Ролан Гаросу.

Није млади Шпанац ни изблиза играо како уме на римској шљаци, штавише, неће сигурно бити задовољан огромним бројем неизнуђених грешака (29), али и то јесте било довољно за победу.

Леворуки Британац није користио своје шансе, нити предности које је стицао, те је остао без великог скалпа.

После нешто мирнијег почетка, први брејк направио је Дрејпер за 4:2 и као да је то било потребно Алкаразу да се разигра.

Освојио је наредних пет гемова, од чега три на сервис ривала, те је добио први сет са 6:4, али и повео у другом.

Али, ту предност брејка лако је испустио, Дрејпер је преокренуо и на 2:1 имао брејк лопту да потпуно уздрма Шпанца. Није успео.

Алкараз је тада преживео, као и у наредним сервис гемовима који су трајали скоро двоцифрен број минута, све због огромног броја неизнуђених грешака.

Ипак, одлика шампиона је да побеђују и када играју лоше, а Алкараз то јесте учинио и успео је у финишу другог сета да сломи ривала и заврши посао.

У борби за финале у петак ће се састати са бољим из меча Лорензо Музети – Александер Зверев.

