ЂОКОВИЋ И ДАЉЕ СЕДМИ: Најбољи пласман каријере Међедовића, Олгин „скок“ за два места
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је седмо место на најновијој АТП листи са 4.130 бодова.
Италијан Јаник Синер и даље је први са 11.480. Шпанац Карлос Алкараз је други тенисер света са 9.590 поена, док се Немац Александар Зверев налази на трећој позицији са 6.230 бодова.
Американац Тејлор Фриц је и даље четврти тенисер света, док се Британац Џек Дрејпер налази на петом месту АТП листе. Американац Бен Шелтон је шести играч на АТП листи, док је Ђоковић седми тенисер света.
У ТОП 10 најбољих тенисера света налазе се још Аустралијанац Алекс де Минор, Рус Карен Хачанов и Италијан Лоренцо Музети.
Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић напредовао је за три позиције и тренутно се налази на 42. месту на АТП листи са 1.126 бодова.
Хамад Међедовић је остварио најбољи пласман у каријери на АТП листи, пошто је од данас 57. тенисер света са 950 поена. Он је поправио пласман за осам места у односу на прошлонедељну листу.
Ласло Ђере је задржао 72. место са 851 бодом, док је Душан Лајовић напредовао за једну позицију и од данас је 128. тенисер света са 489 поена.
Наредна АТП листа биће објављена за две недеље по завршетку УС Опена, који ће трајати до 7. септембра.
Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић напредовала је за две позиције на најновијој ВТА листи и тренутно је 39. играчица света са 1.320 бодова.
Другорангирана српска тенисерка Нина Стојановић је поправила пласман за два места и сада је 156. играчица света са 457 бодова. Лола Радивојевић је задржала 176. позицију на листи са 404 поена.
Белорускиња Арина Сабаленка је и даље најбоља тенисерка света са 11.225 бодова, док је Пољакиња Ига Швјонтек друга играчица на листи са 7.933 поена. Американка Коко Гоф је задржала трећу позицију са 7.874 бодова.
Америчка тенисерка Џесика Пегула се и даље налази на четвртом месту листе, док је Рускиња Мира Андрејева пета тенисерка света.
У ТОП 10 најбољих играчица света налазе се још Американка Медисон Киз, Кинескиња Ћинвен Женг, Италијанка Јасмин Паолини, још једна Американка Аманда Анисимова и Елена Рибакина из Казахстана.
Наредна ВТА листа биће објављена за две недеље по завршетку УС Опена.