ЂОКОВИЋ ПОНОВО ПОКЛЕКАО НА СТАРТУ: Српског тенисера у Мадриду надиграо Арналди

Након што је био слободан у првом колу, Ђоковића је у другом савладао Матео Арналди (2:0). По сетовима је било 6:3, 6:4.



После Индијан Велса и Монте Карла, Новак је још један турнир (трећи од четири до сада) завршио већ после првог меча. После Талона Грикспора и Алехандра Табила бољи од њега је био и италијански тенисер који је својевремено за себе рекао да је попут "малог Ђоковића".

До највеће победе у каријери, Арналди је стигао после сат и 42 минута игре.

У првом међусобном окршају двојице тенисера видели смо спорадичне тренутке Новакове бриљантности, у наставку његовог привикавања на шљаку за оно главно – Ролан Гарос.

Пропустио је Ђоковић своје шансе, а много тога је препустио неуморном противнику који је сваку користио пре свега својом истрајношћу.

Новак је само у првом сету направио 20 неизнуђених грешака поклекавши у осмом гему сета за 5:3 и сервис противника Арналдија којим је "оверио" први сет. Претходно се српски тенисер успешно вратио из брејка заостатка.

У другом је Ђоковић пропустио 15:30, 0:30 и 0:40 у три различита гема, а казна је била неминовна. Арналди је на брејк шансама имао 3/3, те је сасвим заслужено уписао победу.

Арналдија у борби за осмину филана чека Дамир Џумхур који је претходно направио велико изненађење. Џумхур је елиминисао 33. играча света, Себастијана Баеса, после преокрета – 1:6, 6:1, 6:2.

ALL over the court 🏃🏻‍♂️



Classic @DjokerNole in this one 🍿#MMOpen pic.twitter.com/Sq3cyPl3GJ

— Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2025