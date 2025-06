ЂОКОВИЋ И САБАЛЕНКА ОПЕТ ТЕРАЈУ ШЕГУ Новак упао на конференцију, па "рибао" Арину, ЕВО због чега су новинари праснули у смех

Новак је ове године у два наврата стигао до полуфиинала на Гренд слему, на Аустралијан опену је био принуђен да преда Александеру Звереву, док га је на Ролан Гаросу савладао Јаник Синер, а сада ће покушати покушати да се домогне највећег трофеја ове године.

Ђоковић је стигао у Лондон добро расположен, а то се видело и на егзибицији у Харлингему, где је играо против Карена Хачанова, али и на тренинзима на Вимблдону, где је посебно правио шоу са Арином Сабаленком.

Сада је Ђоковић требало да одржи конференцију за новинаре, а занимљиво је да је управо Арина Сабаленка имала конференцију пре њега.

Пре него што је Сабаленка завршила са разговором са новинарима, у сали се појавио Новак Ђоковић, који је направио нови шоу.

Ђоковић је искритиковао Сабаленку, након што је имао прилике да види како изгледа на терену током сат времена тренинга који је имао с Белорускињом.

Ајде, завршавај, чекам те пола сата - поручио је Ђоковић, а затим је и искритиковао њену игру.

- Имаш потенцијал, веома си талентована играчица. Имаш добре ударце, али фали ти интензитет. Мораш мало снаге да убациш - поручио је Ђоковић и насмејао све у сали.

Вимблдон почиње у понедељак, а тада ће и Арина Сабаленка играти против Каролин Бранстин из Канаде, док Новак Ђоковић свој меч игра у уторак.

Novak Djokovic gatecrashes Aryna Sabalenka's press conference and offers some advice after their hour-long hit the other day.



"You lack intensity, on the court!"



🤣😂

— James Gray (@jamesgraysport) June 28, 2025