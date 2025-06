ДОГОВОРИЛИ СЕ ГРК И СРБИН: Циципас и Ђоковић ”отварају таверну”

Двојица тенисера имала су срдачан сусрет, који је дошао недуго пошто су медији у Грчкој објавили да ће се Ђоковић у догледно време преселити у Атину са породицом.

Њихову заједничку фотографију, коју је објавио Вимлбдон на друштевним мрежама, Циципас је поделило на свом "x" налогу, уз занимљив опис.

"Новак: Па када отварамо грчку таверну?

Ја: Када коначно будеш научио да правиш цацики без коришћења сојиног јогурта", био је опис Циципаса на поменуту фотографију.

Novak: “So… when are we opening that Greek taverna?”



Me: “When you finally learn how to make tzatziki without using soy yogurt.” https://t.co/0O45o8Ui5B

