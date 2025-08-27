ФАВОРИТИ ПО ПЛАНУ: Зверев у другом колу УС опена, прошле Гоф, Осака, Векић...
Немачки тенисер Александар Зверев пласирао се у друго коло последњег гренд слем турнира сезоне, УС опена.
У првом колу је победио Чилеанца Алехандра Табила 6:2, 7:6 (7:4), 6:4. Меч је трајао два сата и девет минута. Зверев је трећи тенисер света, док се Табило налази на 122. месту АТП листе.
Немачки тенисер ће у другом колу играти против Британца Џејкоба Фернлија, који је савладао Шпанца Роберта Баутисту Агута 7:5, 6:2, 5:7, 6:4.
Пласман у друго коло изборио је и Американац Томи Пол, који је надиграо Данца Елмера Молера 6:3, 6:3, 6:1. Амерички тенисер ће се у другом колу састати са Нуном Борхесом из Португалије.
Гоф, Векић, Осака и Баптист у другом колу
Америчка тенисерка Коко Гоф пласирала се у друго коло пошто је победила Ајлу Томљановић из Аустралије 6:4, 6:7 (2:7), 7:5.
Меч је трајао два сата и 57 минута. Гоф је трећа тенисерка света, док се Томљановић налази на 79. месту ВТА листе. Америчка тенисерка ће у другом колу играти против Хрватице Доне Векић, која је победила Џесику Бузас Манеиро из Шпаније 3:6, 7:5, 6:3.
Пласман у друго коло УС Опена изборила је и Јапанка Наоми Осака, која је јутрос савладала Белгијанку Грет Минен 6:3, 6:4. Јапанска тенисерка ће се у другом колу састати са Американком Хејли Баптист која је надиграла Чехињу Катарину Синијакову 7:5, 6:3.