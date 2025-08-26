few clouds
27°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УС ОПЕН: Андрејева у другом колу, Вилијамс и Свитолина елиминисане

26.08.2025. 10:57 10:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
andreeva
Фото: Mira Andrejeva, foto: Tanjug (AP Photo/Frank Franklin II)

Руска тенисерка Мира Андрејева пласирала се у друго коло последњег гренд слем турнира сезоне, УС Опена, пошто је јутрос у првом колу победила Американку Алисију Паркс 6:0, 6:1.

Меч је трајао само 55 минута. Андрејева је пета тенисерка света, док се Паркс налази на 56. месту ВТА листе.

Андрејева ће у другом колу играти против сународнице Анастасије Потапове, која је била боља од Кинескиње Лин Жу 6:4, 4:6, 6:2.

Мађарица Ана Бондар је у првом колу турнира у Њујорку савладала Елину Свитолину 6:2, 6:4. Бондар ће у другом колу играти против Гркиње Марије Сакари.

Чехиња Каролина Мухова је на старту УС Опена победила Американку Венус Вилијамс 6:3, 2:6, 6:1. Чешка тенисерка ће у другом колу играти против победнице меча између Румунке Соране Кирстее и Аргентинке Солане Сијере.

Пласман у друго коло УС Опена избориле су и Пољакиња Магдалена Фрех, Американка Пејтон Стирнс и Зејнеп Сонмез из Турске.

 

УС опен
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВАК ЂОКОВИЋ ПОДРЖАО ОЛГУ ДАНИЛОВИЋ: "Што те не убије, то те ојача – горе од овога нема"
danilovic djokovic

НОВАК ЂОКОВИЋ ПОДРЖАО ОЛГУ ДАНИЛОВИЋ: "Што те не убије, то те ојача – горе од овога нема"

25.08.2025. 17:34 17:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОЛГА ПРОКОЦКАЛА СЕДАМ МЕЧ ЛОПТИ: Испала од слабије рангиране тенисерке у првом колу УС опена
спорт

ОЛГА ПРОКОЦКАЛА СЕДАМ МЕЧ ЛОПТИ: Испала од слабије рангиране тенисерке у првом колу УС опена

24.08.2025. 22:21 22:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај