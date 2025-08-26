УС ОПЕН: Андрејева у другом колу, Вилијамс и Свитолина елиминисане
Руска тенисерка Мира Андрејева пласирала се у друго коло последњег гренд слем турнира сезоне, УС Опена, пошто је јутрос у првом колу победила Американку Алисију Паркс 6:0, 6:1.
Меч је трајао само 55 минута. Андрејева је пета тенисерка света, док се Паркс налази на 56. месту ВТА листе.
Андрејева ће у другом колу играти против сународнице Анастасије Потапове, која је била боља од Кинескиње Лин Жу 6:4, 4:6, 6:2.
Мађарица Ана Бондар је у првом колу турнира у Њујорку савладала Елину Свитолину 6:2, 6:4. Бондар ће у другом колу играти против Гркиње Марије Сакари.
Чехиња Каролина Мухова је на старту УС Опена победила Американку Венус Вилијамс 6:3, 2:6, 6:1. Чешка тенисерка ће у другом колу играти против победнице меча између Румунке Соране Кирстее и Аргентинке Солане Сијере.
Пласман у друго коло УС Опена избориле су и Пољакиња Магдалена Фрех, Американка Пејтон Стирнс и Зејнеп Сонмез из Турске.