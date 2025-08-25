НОВАК ЂОКОВИЋ ПОДРЖАО ОЛГУ ДАНИЛОВИЋ: "Што те не убије, то те ојача – горе од овога нема"
Српска тенисерка Олга Даниловић добила је подршку од Новака Ђоковића после најтежег пораза у каријери.
Даниловићева је у првом колу УС опена поражена од Учиђиме са 2-1 у сетовима, након што је у трећем прокоцкала чак седам меч лопти – од чега три при 40:0, а три при 0:40.
Како нам је рекла после меча, ово јој је вероватно најтежи пораз у каријери, а због тога јој се на својој конференцији за медије обратио и Новак Ђоковић.
"Жао ми је стварно због таквог резултата. Ово није клише него стварно јесте тако: из оваквих мечева се стварно може извући поука и оно што те не убије, то те ојача. Надам се да ће она за који дан већ да окрене нову страницу и искористити ово да створи неку нову одскочну даску. Она има квалитет и то је показала, има потенцијал за велике ствари и воли да игра велике мечеве, побеђивала је на гренд слемовима, али фали јој тај континуитет", рекао је Новак српским новинарима у Њујорку и додао:
"Наравно, морају и да јој се посложе неке ствари. Никада није добро изгубити овакав меч, али опет, са друге стране, из мог неког искуства, то је велика шанса да дубоко зађеш у себе и да искористиш то за неки нови подвиг и мотивацију јер горе од тог осећаја нема".