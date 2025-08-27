clear sky
ИЗНЕНАЂУЈУЋЕ: Џек Дрејпер се повукао са УС опена!

27.08.2025. 20:09
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
drejper
Фото: Tanjug (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Трећег дана УС опена стигла је неочекивана и, за многе разочаравајућа вест, да се из даљег тока турнира повлачи пети носилац Џек Дрејпер.

Британац је на овогодишњем турниру бранио полуфинале које је играо прошле сезоне, самим тим и велики број бодова.

"Здраво људи, жао ми је што морам да кажем да ћу одустати од Отвореног првенства САД. Дао сам све од себе да будем овде и дам себи сваку шансу да играм, али бол у руци је постао превелик и морам да урадим оно што је исправно и да се бринем о себи. Хвала вам на свој подршци", написао је Дрејпер на друштвеној мрежи "X".

Био је у делу жреба Јаника Синера, те ово одустајање неће много утицати на пут Новака Ђоковића ка завршници.

Ипак, други део костура ће се озбиљно "пореметити".

Дрејпер је у другој рунди требало да игра против Белгијанца Бергса, који ће добити "бесплатан" пролаз у треће коло.

 

 

УС опен
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
