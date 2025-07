ЈАНИК СИНЕР ПРЕД ОДУСТАЈАЊЕМ СА ВИМБЛДОНА: Отказао тренинг, питање је да ли ће моћи даље

Јаник Синер је у великом проблему. Сада из Лондона долазе вести да је и дефинитивно отказао свој тренинг заказан за 16 часова по локалном времену, што очигледно значи да је повреда коју је доживео на мечу са Григором Димитровом озбиљна.

Синер је јутрос у 10 часова отишао на магнетну резонанцу, а његов тим је чекао до последњег момента да види како ће се први на АТП листи осећати док нису одлучили да ли ће тренинг одржати или отказати.

Како и када се Јаник Синер повредио?

Провукао се Синер када му је Григор Димитров због тешке повреде предао меч при вођство 6:3, 7:5, 2:2, али се и сам Италијан повредио. У првом гему је пао, а због тог пада играо је јако лоше и Димитров је током целог тока меча доминирао.

"Десило се веома рано у мечу, у првом гему. Био је то прилично несрећан пад. Мало сам проверио снимке и није деловао тешко, али сам ипак осетио да имам проблем током форхенда и сервиса. Сутра ћемо проверити како је, па ћемо видети", рекао је Синер када се меч завршио.

"I don't take this as a win at all."



Jannik Sinner was full of respect for his friend Grigor Dimitrov after he was forced to retire.#Wimbledon pic.twitter.com/bQTsxUM8Mu

