ЈАСМИН ПАОЛИНИ ОСВОЈИЛА МАСТЕРС У РИМУ: У финалу Италијанка надиграла Коко Гоф

Ово је за Паолини друга титула из ове серије такмичења, након оне у Дубаију прошле сезоне.

Такође, представља и лепу увертиру за финале у мушком синглу, у којем њен земљак Јаник Синер у недељу од 17.00 игра против Карлоса Алкараса.

Паолини је већ у првом гему направила брејк, међутим, одмах га је испустила. Фестивал је настављен у трећем, када је омалена Италијанка начинила кључан корак ка освајању првог сета.

Почетак другог сета је био сличан, с тим да је Паолини са дуплим брејком брзо стигла до 3:0. До краја сусрета размениле су још по два брејка, да би Паолини релативно рутински привела посао крају за велико славље у Риму.

Овим тријумфом, Паолини се попела на четврто место и прескочила Игу Швјонтек. Такође, Гоф ће од понедељка бити друга на WТА листи.

Иначе, Паолини је изједначила на 2-2 у међусобном скору против Гоф.

Победница мастерса у Риму инкасирала је 877.390 евра, док је поражена финалисткиња зарадила 456.735 евра.

Queen of Rome 👑🇮🇹@JasminePaolini captures the Rome title with a 6-4, 6-2 win over Gauff!#IBI25 pic.twitter.com/MQ9Ap3edwp

— wta (@WTA) May 17, 2025