ЈОШ ЈЕДНА СЕЧА ФАВОРИТА: Данкиња Товсон игра за титулу против Андрејеве у Дубаију

У полуфиналу је победила Чехињу Каролину Мухову резултатом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Меч је трајао два сата и 54 минута. Мухова је 17. тенисерка света, док је Товсон 38. на ВТА листи.

Товсон је први сет освојила уз два брејка. У другом сету није било брејкова па је Мухова после тај-брејка била боља резултатом 7:4. Мухова је у трећем сету прва направила брејк, али је данска тенисерка успела да дође до преокрета и победе.

