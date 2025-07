КАНАЂАНКА ”ОСВОЈИЛА” ВИМБЛДОН Лепотица изгледом све залудела (ФОТО)

Овог пута, пажњу је привукла лепа Канађанка.



Тенисерка Карсон Бренстин играла је меч првог дана Вимблдона, против Арине Сабаленке и сви се слажу да таква лепотица дуго није крочила на терен.

Чак је и сама Арина истакла у изјави пре меча, када су је питали шта зна о противници како само зна да је "супер лепа".

Неки је пореде са старијим лепотицама које су биле на самом врху АТП листе, међу њима су Марија Шарапова, Ана Курњикова, али и наша Ана Ивановић.

Иако је Карсон доста намучила Сабаленку, чини се да овог пута тенис није био у фокусу. Након меча, људи су масовно одлазили на профил ове лепотице и убрзо су је прогласили чак и најлепшом тенисерком тренутно.

Иначе, она се бави и моделингом, поред тениса, а занимљиво је да је први топ модел који је успео да избори главни жреб на неком тениском турниру. Поред тога, Карсон је и будућа адвокатица, али још увек није завршила школовање.

Годинама је учествовала на мањим такмичењима широм света, а једну од својих најзначајнијих титула освојила је у Врњачкој Бањи, где је у августу 2024. године победила српску тенисерку Лолу Радивојевић.

Нестварно плаве очи и висина од 180 центиметара су јој отворили врата моделинга, а то јој је добро дошло јер је годинама имала проблем са повредама, па је у тенису није ни било.

3rd title of the year, career high singles ranking 282!!! Let’s go! Building my game and fitness on clay :) onto the next one 👍🏼🏆 pic.twitter.com/9XGUo4UzsA

— Carson Branstine (@carsonbranstine) August 25, 2024