МЕЂЕДОВИЋ ПРОКОЦКАО ШАНСЕ: Остао без полуфинала у Винстон-Сејлему
22.08.2025. 09:56 09:58
Српски тенисер Хамад Међедовић елиминисан је у четвртфиналу АТП турнира у Винстон-Сејлему.
Њега је победио Француз Ђовани Мпеши Перикар резултатом 2:0 (7:6 (10:8), 6:2) за сат и 29 минута.
У првом сету није било брејка, па је одлучивао тај-брејк. У њему је Међедовић пропустио две везане, а укупно четири сет лопте, што је Француз казнио и повео 1:0.
У другом сету Међедовић је пао у игри, па је Француз са два брејка лако привео меч крају.