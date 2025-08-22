overcast clouds
20°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЕЂЕДОВИЋ ПРОКОЦКАО ШАНСЕ: Остао без полуфинала у Винстон-Сејлему

22.08.2025. 09:56 09:58
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/мј
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Српски тенисер Хамад Међедовић елиминисан је у четвртфиналу АТП турнира у Винстон-Сејлему.

Њега је победио Француз Ђовани Мпеши Перикар резултатом 2:0 (7:6 (10:8), 6:2) за сат и 29 минута.

У првом сету није било брејка, па је одлучивао тај-брејк. У њему је Међедовић пропустио две везане, а укупно четири сет лопте, што је Француз казнио и повео 1:0. 

У другом сету Међедовић је пао у игри, па је Француз са два брејка лако привео меч крају.

хамад међедовић тенис
Извор:
ТАНЈУГ/ису/мј
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МЕЂЕДОВИЋ РУТИНСКИ: Против Француза за полуфинале у Винстон-Сејлему
спорт

МЕЂЕДОВИЋ РУТИНСКИ: Против Француза за полуфинале у Винстон-Сејлему

21.08.2025. 12:48 12:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРПСКИ ТЕНИСЕРИ СИГУРНИ: Међедовић и Кецмановић у осмини финала турнира у Винстон-Сејлему
спорт

СРПСКИ ТЕНИСЕРИ СИГУРНИ: Међедовић и Кецмановић у осмини финала турнира у Винстон-Сејлему

19.08.2025. 23:52 23:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај