МЕДВЕДЕВ РУТИНСКИ ДО ОСМИНЕ ФИНАЛА РИМА: Крај за Циципаса, Сабаленка након преокрета до тријумфа

Он је у трећем колу победио Алексеја Попирина из Аустралије 6:4, 6:1.

Меч је трајао један сат и 27 минута. Медведев је 11. тенисер света, док се Попирин налази на 25. месту АТП листе.

Медведев ће у осмини финала играти са победником дуела између Италијана Лоренца Музетија и Американца Брендона Накашиме.

