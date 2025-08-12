„ТОГ ДАНА ЈЕ ЗА МЕНЕ ПОЧЕЛО НОВО ПУТОВАЊЕ“ Моника Селеш открила да болује од аутоимуне болести РОЂЕНА НОВОСАЂАНКА НЕ КРИЈЕ СВОЈЕ СТАЊЕ
Мијастенија гравис – тако се зове аутоимуна болест од које болује.
- Играла сам са неком децом и одједном промашим лопту. Кажем себи, шта ми је, видим две лоптице истовремено. Били су то очигледни симптоми које нисам могла да игноришем. Тог дана је за мене почело ново путовање. Требало ми је много времена да све то апсорбујем, отворено причам о томе, јер је то веома тешко за мене. Веома утиче на мој свакодневни живот - рекла је Моника.
Наставила је у истом ритму.
- Никада нисам чула да ова болест постоји док нисам први пут отишла код лекара. Када ми је дао дијагнозу, рекла сам „Шта!?“ - каже Селешова која се пожалила на двоструко виђење и слабост у рукама и ногама.
Три године касније, ситуација се донекле променила:
- Научила сам да живим нормално, неколико пута сам у животу морала да се ресетујем. Први пут када сам се из Југославије преселила у Америку. Имала сам 13 година, нисам говорила језик. Оставила сам породицу. Било ми је веома тешко. Друго ресетовање је било када сам постала велика шампионке. Новац, слава, пажња, промене свега… А имала сам само 16 година. Треће ресетовање је, наравно, када сам била убодена ножем у леђа. И сада ова болест. Мијастенија гравис.