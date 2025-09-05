НЕОЧЕКИВАНА ПОРУКА ЗА НОВАКА: Пред дуел са Алкаразом навијачи му клицали, а ово је изненадило најбољег тенисера света
05.09.2025. 19:31 19:34
Најбољи тенисер света Новак Ђоковић игра од 21 час против Карлоса Алкараза у полуфиналу УС опена.
Тениски класик на последњем гренд слему у сезони биће ударан меч дана.
Србин је одрадио тренинг, који је као и увек привукао велику пажњу љубитеља белог спорта.
На централном терену „Артур Еш“ добио је овације и аплаузе, а уследила је и порука која га је сигурно изнендила.
Чак три пута је неко повикао „Волим те, Ноле“. Али на шпанском.
Можемо претпоставити да се ради о представницима локалне латино заједнице или неког ко долази из Јужне Америке где Ђоковић има велику базу навијача.