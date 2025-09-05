overcast clouds
НЕОЧЕКИВАНА ПОРУКА ЗА НОВАКА: Пред дуел са Алкаразом навијачи му клицали, а ово је изненадило најбољег тенисера света

05.09.2025. 19:31 19:34
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Adam Hunger

Најбољи тенисер света Новак Ђоковић игра од 21 час против Карлоса Алкараза у полуфиналу УС опена.

Тениски класик на последњем гренд слему у сезони биће ударан меч дана. 

Србин је одрадио тренинг, који је као и увек привукао велику пажњу љубитеља белог спорта. 

На централном терену „Артур Еш“ добио је овације и аплаузе, а уследила је и порука која га је сигурно изнендила. 

Чак три пута је неко повикао „Волим те, Ноле“. Али на шпанском. 

Можемо претпоставити да се ради о представницима локалне латино заједнице или неког ко долази из Јужне Америке где Ђоковић има велику базу навијача.

 


Телеграф

Новак Ђоковић тенис УС опен
Спорт Тенис
