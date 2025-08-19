ПРВЕНАЦ ИГЕ ШВЈОНТЕК У СИНСИНАТИЈУ: Пехар увертира за УС опен
Пољска тенисерка Ига Швјонтек освојила је титулу на турниру у Синсинатију.
Она је у финалу победила Италијанку Јасмин Паолини 7:5, 6:4 и тако дошла до првог пехара на овом такмичењу.
Меч је трајао сат и 50 минута. Ово је био шести међусобни дуел италијанске и пољске тенисерке, а шести тријумф Швјонтек.
Пољска тенисерка је тријумфом у Синсинатију стигла до 24. титуле у каријери. Паолини је у каријери освојила три ВТА трофеја.
Турнир у Синсинатију се играо за наградни фонд од 5.152.599 долара.