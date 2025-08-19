broken clouds
26°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРВЕНАЦ ИГЕ ШВЈОНТЕК У СИНСИНАТИЈУ: Пехар увертира за УС опен

19.08.2025. 11:05 11:06
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/WTA

Пољска тенисерка Ига Швјонтек освојила је титулу на турниру у Синсинатију.

Она је у финалу победила Италијанку Јасмин Паолини 7:5, 6:4 и тако дошла до првог пехара на овом такмичењу. 

Меч је трајао сат и 50 минута. Ово је био шести међусобни дуел италијанске и пољске тенисерке, а шести тријумф Швјонтек.

Пољска тенисерка је тријумфом у Синсинатију стигла до 24. титуле у каријери. Паолини је у каријери освојила три ВТА трофеја.

Турнир у Синсинатију се играо за наградни фонд од 5.152.599 долара.

 

Ига Швјонтек тенис
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај