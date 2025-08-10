clear sky
(ВИДЕО) ЂОКОВИЋ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА УС ОПЕН: Ближи се напад на 25 трофеј

10.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Фото: youtube prinstcrin/ Sport Klub

Најбољи тенисер свих времена почео је са тренинзима за последњи гренд слем сезоне, и последњу прилику да ове године дође до толико жељеног 25. највећег трофеја.

Овогодишњи полуфиналиста Аустралијан опена, Ролан Гароса и Вимблдона снимљен је како са основне линије шаље пројектиле на другу страну терена, и полако се привикава на бетонску подлогу која га на америчком тлу ускоро очекује.

Ђоковић се тренутно налази у Црној Гори, а у последњим данима пред пут у Сједињене Америчке Државе одлучио је да тренира у Портоновом.

Претходне сезоне, Новак је у трећој рунди у Њујорку елиминисан од стране Аустралијанца Алексеја Попирина, после четири сета – 4:6, 4:6, 6.2, 4:6.

Сада ће покушати да се врати на стазе успеха, с обзиром на то да је сезону слемова победом у „Великој јабуци“ затварао четири пута у каријери. Последњи пут подигао је пехар 2023. године, када је у финалу максималним резултатом надиграо Данила Медведева.

Успешан је био и 2011, 2015. и 2018. године, али је у финалима губио у чак шест наврата. Ју-Ес опен биће на програму од 24. августа до 7. септемба, а бранилац титуле је Јаник Синер.

 

 

Спорт Тенис
