(ВИДЕО) НОВАК КРАЉ ЗАБАВЕ, САБАЛЕНКА СЕ ИСКИДАЛА ОД СМЕХА Рвачки шоу на тренингу Ђоковића

Ђоковић је претходних дана тренирао са Стефаносом Ципасом, у среду је спариногвао са Арином Сабаленком, а након тренинга са Белорускињом уследило је "незванични део" са њеним тренером.

Ђоковић је покушао да се "обрачуна" Џејсоном Стејсијем, а чини се да је српски тенисер није прошао како се надаао у дисциплини рвање.

Показао је Американац Србину да је неприкосмновен у рвању, а то показује и снимак када је подигао Новака и изнео га са терена.

Арина Сабаленка је све гледала са стране и смејала се.

Novak is a man of many talents



His wrestling debut is imminent 😅🔥❤️pic.twitter.com/4Ko7UmAUPt

