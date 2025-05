(ВИДЕО) СИНЕР НА КОЛЕНИМА: Убедљив тријумф Алкараза за прву титулу у Риму

У финалу је победио Италијана Јаника Синера резултатом 7:6 (7:5), 6:1.

Меч је трајао један сат и 44 минута. Ово је био 12. међусобни дуел шпанског и италијанског тенисера, а осми тријумф Алкараза.

Шпанац је тријумфом у Риму стигао до 19. титуле у каријери, а треће у овој години. Он ће од понедељка званично преузети друго место на АТП листи.

CARPE DIEM 🛡️



‘The moment @carlosalcaraz defeated his great rival Sinner to triumph in Rome!’#IBI25 pic.twitter.com/x4u0R1PW0n

— Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2025