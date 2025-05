(ВИДЕО) СКАНДАЛ ПРЕД РОЛАН ГАРОС! Америчка тенисерка свађала се с камерманом!

Ове недеље је на програму турнир у француском граду у историјској покрајини Алзас који служи као последња припрема за Ролан Гарос.

У осмини финала су се састале Американка Данијел Колинс и Британка Ема Радукано. Славила је америчка тенисерка са 2:1 у сетовима, а меч је обележио њен сукоб са камерманом.

Колинс се обратила камерману на једном од предаха током меча, пошто је желела да сипа воду у своју флашицу. Како се тај део налазио управо код места на ком је он боравио, настао је и велики проблем.

- Морам да узмем воду, не мораш да будеш тако близу мени, и не мораш да будеш на врху Еме. Ово је изузетно непримерено. Није толико тешко да нам даш простора - рекла је Колинс, док се камерман померао уназад.

Danielle Collins asks a cameraman to give her & Emma Raducanu space during their match in Strasbourg



“I need to get water. We’re on a changeover. You don’t need to be that close to me & you don’t need to be on top of Emma. It’s wildly inappropriate”



pic.twitter.com/s8ROMO2vaB

