ВИМБЛДОН ЗАБРАНИО ОМИЉЕНУ ХРАНУ, НИСУ ЈАГОДЕ: Организатори је заменили грашком, навијачи сагласни, А ЕВО ЗАШТО

Организатори Вимблдона одлучили су да замене авокадо грашком на овогодишњем турниру, у оквиру својих напора да постане одрживији, пише The Times. Авокадо је био омиљен међу посетиоцима Вимблдона због познатих бенефита по здравље, али расте забринутост због негативног утицаја његове масовне производње на животну средину.

Баштован и ТВ лице Алан Тичмарш, који се често виђа у краљевској ложи, раније је изразио забринутост због еколошких последица које доноси све већа потрошња авокада. У писму објављеном у The Times-у у марту, Тичмарш је написао да не би требало да једемо авокадо.

Додао је да се авокадо "гаји тамо где су кишне шуме посечене забрињавајућом брзином, да би се направило место за плантаже, а за раст му је потребна огромна количина често недоступне воде, пре него што се транспортује више од 8.000 километара".

Грашак ће сада заузети његово место у јелима, али то неће бити једина промена у гастрономској понуди турнира.

Забрањен је и димљени лосос, док се додатно промовишу биљне алтернативе. Чувена комбинација јагода и павлаке сада ће бити доступна и у веганској варијанти, са павлаком на биљној бази.

It's time for The Championships 2025 💜💚 pic.twitter.com/5sawCWPOer

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2025