ЗНА СЕ КАДА НОВАК ИГРА С НОРИЈЕМ: Ноћни термин за навијаче у Србији
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у суботу у 1 сат после поноћи против Британца Камерона Норија у трећем колу УС Опена, саопштили су организатори такмичења.
Дуел Ђоковића и Норија је други меч дана на стадиону "Артур Еш". Програм на овом терену од 17.30 сати отварају Шпанац Карлос Алкараз и Италијан Лучано Дардери.
Ђоковић је седми тенисер света, док је Нори на 35. месту АТП листе. Српски и британски тенисер одиграли су шест међусобних дуела, а Ђоковић је сваки пут победио.
Последњи дуел између Ђоковића и Норија био је у осмини финала овогодишњег Ролан Гароса, када је било 6:2, 6:3, 6:2 за српског тенисера.
Победник меча играће у осмини финала УС Опена против бољег из дуела између Американца Френсиса Тијафоа и Немаца Јана-Ленарда Штруфа.