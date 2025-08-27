НОВАК ЂОКОВИЋ ПРЕОКРЕТОМ ДО ТРЕЋЕГ КОЛА УС ОПЕНА: Мало "помогло" и колено Американца
Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у треће коло УС опена у Њујорку.
Ђоковић је победио још једног Американца, након Лернера Тијена, пао је после преокрета и Закари Свајда – 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1.
Добро се држао Свајда, нарочито у првом и почетком другог сета, али је касније имао проблема са повредом колена што му је и те како отежало посао.
Ђоковић је релативно рутински добијао гемове, а меч је био преломљен крајем трећег сета и почетком четвртог сета, серијом Новака 8:0.
Новак је најбоље шансе пропустио већ у првом гему, у којем је имао две везане брејк лопте. Није много требало Свајди да се консолидује и ухвати ритам, нарочито на свом сервису, који га је служио у наставку уводног периода. Своје прилике Американац није искористио у шестом гему, кад је Ђоковић спасао две брејк шансе, добрим смечом и сервисом. У финишу сета Свајда је био тај који је више претио и „мувао“ се око брејк лопти, да би овај период, ипак, морао да буде решен у тај-брејку. Неколико мини-брејкова размењених, а онда и кључни Свајдин за 6:4. Прву сет лопту је Новак спасао, али је код друге био немоћан на бекхенд паралелу ривала.
Није Новак успевао да угрози Американца ни на старту наставка, али је своју шансу дочекао у шестом гему. Прорадио је Новаков бекхенд, мало се стегла и рука Свајде, па је српски ас стигао до две брејк шансе. Сачекао је грешку ривала и направио осетнију предност. Други сет је могао да реши и раније, само да је искористио једну од две брејк, односно сет лопте у осмом гему. Није се искомпликовало ништа, пошто је Ђоковић стигао до три везане на свом сервису, а потом и до другог сета, који је трајао дупло краће него први.
Било је очигледно да Свајду између другог и трећег сета колено је кренуло да боли јаче, што је до изражаја дошло и на терену. Додуше, изненађујуће му је Новак допустио брејк, одсервирајући дуплу грешку у четвртом гему. Од тог тренутка, Ђоковић је везао чак пет гемова и у потпуности искористио проблеме Свајде при кретању. Везао је Новак у једном моменту осам гемова и тако преломио овај сусрет, у који Свајда једноставно није могао да се врати.
Новак ће у наредној рунди одмерити снаге са бољим из дуела Камерон Нори – Франсиско Комесана.