ЂОКОВИЋ ДАНАС НА ТЕРЕНУ: Против Американца за треће коло УС опена (17.30)
27.08.2025. 09:15 09:18
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће данас (среда) од 17.30 часова против Американца Закарија Свајде у другом колу последњег гренд слем турнира сезоне, УС Опена.
Ђоковић је седми тенисер света, док се Свајда налази на 145. месту АТП листе. Овај меч планиран је као први дуел дана на стадиону Артур Еш.
Српски тенисер је првом колу победио Американца Лернера Тијена 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Свајда је на старту УС Опена био бољи од Мађара Жомбора Пироша 6:4, 6:2, 7:5.
Победник дуела између Ђоковића и Свајде састаће се у трећем колу са бољим из меча између Британца Камерона Норија и Аргентинца Франсиска Комесане.