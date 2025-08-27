overcast clouds
25°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЂОКОВИЋ ДАНАС НА ТЕРЕНУ: Против Американца за треће коло УС опена (17.30)

27.08.2025. 09:15 09:18
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Frank Franklin II

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће данас (среда) од 17.30 часова против Американца Закарија Свајде у другом колу последњег гренд слем турнира сезоне, УС Опена.

Ђоковић је седми тенисер света, док се Свајда налази на 145. месту АТП листе. Овај меч планиран је као први дуел дана на стадиону Артур Еш.

Српски тенисер је првом колу победио Американца Лернера Тијена 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Свајда је на старту УС Опена био бољи од Мађара Жомбора Пироша 6:4, 6:2, 7:5.

Победник дуела између Ђоковића и Свајде састаће се у трећем колу са бољим из меча између Британца Камерона Норија и Аргентинца Франсиска Комесане.

 

Новак Ђоковић УС опен
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЂОКОВИЋУ СТИГЛА ПОСЕБНА ПОРУКА: Ово су кошаркаши Србије и Пешић поручили српском тенисеру
спорт

ЂОКОВИЋУ СТИГЛА ПОСЕБНА ПОРУКА: Ово су кошаркаши Србије и Пешић поручили српском тенисеру

26.08.2025. 20:45 20:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВАК ЂОКОВИЋ ПОДРЖАО ОЛГУ ДАНИЛОВИЋ: "Што те не убије, то те ојача – горе од овога нема"
danilovic djokovic

НОВАК ЂОКОВИЋ ПОДРЖАО ОЛГУ ДАНИЛОВИЋ: "Што те не убије, то те ојача – горе од овога нема"

25.08.2025. 17:34 17:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај