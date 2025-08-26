ЂОКОВИЋУ СТИГЛА ПОСЕБНА ПОРУКА: Ово су кошаркаши Србије и Пешић поручили српском тенисеру
26.08.2025. 20:45 20:47
Светислав Пешић, селектор кошаркашке репрезентације Србије, имао је поруку из Летоније за Новака Ђоковића.
Најбољи тенисер света тренутно игра на последњем гренд слему у сезони – УС опену, а у среду од 17.30 ч очекује га меч другог кола. Ривал му је Американац Закарије Свајда.
– Желимо му исто оно што желимо и себи – да буде здрав. Када је здрав, знамо колико може да постигне. У име целе екипе, желим му све најбоље – рекао је селектор „орлова“.
Кошаркаши Србије у среду, такође излазе на паркет. Почињу такмичење на Евробаскету утакмицом против Естоније од 20.15 ч.