ЂОКОВИЋУ СТИГЛА ПОСЕБНА ПОРУКА: Ово су кошаркаши Србије и Пешић поручили српском тенисеру

26.08.2025. 20:45 20:47
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ/ bg

Светислав Пешић, селектор кошаркашке репрезентације Србије, имао је поруку из Летоније за Новака Ђоковића.

Најбољи тенисер света тренутно игра на последњем гренд слему у сезони – УС опену, а у среду од 17.30 ч очекује га меч другог кола. Ривал му је Американац Закарије Свајда. 

– Желимо му исто оно што желимо и себи – да буде здрав. Када је здрав, знамо колико може да постигне. У име целе екипе, желим му све најбоље – рекао је селектор „орлова“. 

Кошаркаши Србије у среду, такође излазе на паркет. Почињу такмичење на Евробаскету утакмицом против Естоније од 20.15 ч. 

