ЂОКОВИЋ КРИТИЧАН ПОСЛЕ ПЛАСМАНА У ТРЕЋЕ КОЛО УС ОПЕНА: "Нисам играо најбоље"
27.08.2025. 20:40 20:41
Коментари (0)
Српски тенисер Новак Ђоковић изнео је утиске после пласмана у треће коло УС опена.
Ђоковић је после преокрета савладао Закарија Свајду са 3-1 у сетовима.
"Да будем искрен, није било баш сјајно. Нисам играо баш најбољи тенис од самог почетка. Зак је играо високо квалитетан тенис у појединим фазама меча. Честитке. За њега је јако важно и добро да и поред проблема остане на терену. Сет и по ме је гурао да играм најбоље што могу", рекао је Ђоковић.
Новак наредни сусрет игра у петак против бољег из дуела Нори – Комесана.
"Чини ми се да што даље одлазим на гренд слем турнирима, то се осећам комфорније. Од велике важности је опоравак после тешких мечева. То су неке ствари које су рутинске. Хвала свима који су ме бодрили", додао је Новак на терену.