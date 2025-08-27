clear sky
24°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЂОКОВИЋ КРИТИЧАН ПОСЛЕ ПЛАСМАНА У ТРЕЋЕ КОЛО УС ОПЕНА: "Нисам играо најбоље"

27.08.2025. 20:40 20:41
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
djokovic1
Фото: Tanjug (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Српски тенисер Новак Ђоковић изнео је утиске после пласмана у треће коло УС опена.

Ђоковић је после преокрета савладао Закарија Свајду са 3-1 у сетовима.

"Да будем искрен, није било баш сјајно. Нисам играо баш најбољи тенис од самог почетка. Зак је играо високо квалитетан тенис у појединим фазама меча. Честитке. За њега је јако важно и добро да и поред проблема остане на терену. Сет и по ме је гурао да играм најбоље што могу", рекао је Ђоковић.

Новак наредни сусрет игра у петак против бољег из дуела Нори – Комесана.

"Чини ми се да што даље одлазим на гренд слем турнирима, то се осећам комфорније. Од велике важности је опоравак после тешких мечева. То су неке ствари које су рутинске. Хвала свима који су ме бодрили", додао је Новак на терену.

Новак Ђоковић УС опен
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВАК ЂОКОВИЋ ПРЕОКРЕТОМ ДО ТРЕЋЕГ КОЛА УС ОПЕНА: Мало "помогло" и колено Американца
djokovic

НОВАК ЂОКОВИЋ ПРЕОКРЕТОМ ДО ТРЕЋЕГ КОЛА УС ОПЕНА: Мало "помогло" и колено Американца

27.08.2025. 20:23 20:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај