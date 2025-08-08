БЕЗ РЕГИОНАЛНЕ ВАТЕРПОЛО ЛИГЕ У НОВОЈ СЕЗОНИ: У Суперлиги Србије 12 клубова
На састанку делегација из Србије, Хрватске и Црне Горе одлучено је да се Регионална лига замрзне за сезону 2025/2026 и да се нови састанак одржи на крају наредне сезоне, како би се поново разговарало о будућности такмичења, које је стартовало 2008. са клубовима из Хрватске, Црне Горе и Словеније, а српски клубови су се прикључили шест година касније, пишу Ватерполо вести.
Иницијатива за паузу дошла је са хрватске стране, што су остале чланице прихватиле, а пре тога је српска делегација имала идеју да се играју само завршни турнири у формату фајнал-фора. Црногорци, које ова одлука највише погађа с обзиром да имају само пет клубова, предложили су да реформисање такмичења које би обухватало пребацивање седишта у Подгорицу, састављање Управног одбора у којем би били привредници, увођење награда… Међутим, констатовано је да је лига, која је у претходним сезонама била најквалитетнија на свету, имала само два јака спонзора у претходних 12 година и да је тешко очекивати да се нешто промени с обзиром да је август.
Клубови су имали велике трошкове, Регионална лига је била изузетно квалитетна али без награде, без спонзора који би сносио највећи део трошкова, без проходности у евро такмичењима или нешто слично будућност није била светла. Поред тога, Европско првенство игра се у јануару и клубови ће два месеца бити без такмичења.
Подсетимо, Регионална ватерполо лига током претходних сезона више пута је мењала формат – од турнирског система који је био на снази од 2021. до 2024. године, па све до повратка на лигашки модел са завршним фајнал-фор турниром у претходној сезони.
Претходне сезоне шампион је постао крагујевачки Раднички, који је у плеј-офу прво савладао Нови Београд, а онда у финалу и хрватски Јадран, оба са 13.10.
Српски клубови ће тако крајем септембра започети такмичење у Супер лиги Србије, у којој ће се такмичити 12 клубова, а од сезоне 2026/2027 десет.
Сви победници Регионалне лиге
2009. Југ Дубровник
2010. Јадран ХН
2011. Јадран ХН
2012. Про Реко
2013. Приморје ЕБ Ријека
2014. Приморје ЕБ Ријека
2015. Приморје ЕБ Ријека
2016. Југ Дубровник
2017. Југ Дубровник
2018. Југ Дубровник
2019. Младост Загреб
2020. Младост Загреб
2021. Раднички Крагујевац
2022. Нови Београд
2023. Југ Дубровник
2024. Нови Београд
2025. Раднички Крагујевац