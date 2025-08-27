ЂОРЂО ПОПОВИЋ, ПОМОЋНИ ТРЕНЕР СРЕБРНЕ ЈУНИОРСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ И ВАТРЕПОЛИСТА ВОЈВОДИНЕ: Задовољни смо оствареним резултатом
Ђорђо Поповић део је чувене ватерполо школе новосадске Војводине.
Некада је у базену био битке са великанима нашег трофејног спорта, а онда када је завршио каријеру определио се да као тренер преноси своја искуства младим нараштајима Војводине. Један је од тренера који у новосадском клубу, који ове године слави 90 година постојања, ради са млађим селекцијама, прошле сезоне био је помоћник првом тренеру сенорског тима Дарку Билићу (један од помоћника селектора А тима Уроша Стевановића), а сада се вратио са сребрним одличјем са Европског првенства за играче до 18 година из румунске Орадее, где је био један од помоћника селектора Небојше Милића. Поред њега боје Србије на овом такмичењу бранила су и двојица играча из Војводине Милан Зелић и Лука Дробњаковић. "Делфини" су у групи забележили три пораза (Црна Гора 8:9, Шпанија 7:13, Хрватска 9:13), а онда су уследиле много боље партије и победе над Малтом (18:13) у осмини финала, Мађарском (14:13) у четвртфиналу, Грчком (20:14) у полуфиналу, да би на крају изгубили у финалу од Црне Горе (9:13), једине непоражнене екипе на турниру.
- Имали смо мало лошије игре у групи, били смо спремни и на најгори сценарио који може да се деси, по којем смо на крају и ишли. У групи смо се много мучили са реализацијом у нападу, толико да смо после два кола били репрезентација која је постигла најмање голова на првенству. Завршили смо како смо завршили у групи, затим смо кроз осмину финала тражили прилику да прођемо даље. Сусрет са Малтом смо добили без већих проблема, што нам је подигло самопоуздање, поправили смо се у релизацији напада и то нам је била добра припрема за четвртфинале против Мађарске. Четвртфинале је увек најтежа утакмица, јер од ње зависи даљи ток турнира. Мађари су били фаворити, ми смо одиграли добро, водиле се велика борба у базену, добри смо били шутерски и на крају супели да победимо - рекао је Поповић.
Следе клупске обавезе
- Сада следе клупске обавезе, сениори су већ почели припреме за нову сезону, коју смо требали да играмо без Регионалне лиге, али ћемо после договора са Црногорцима, ипак, играти регионално такмичење. Ми ћемо бити у А1 лиги. Зелић и Дробњаковић ће се убрзо прикључити припремама, а онда нас очекују нови изазови - казао је Поповић.
И одједном од екипе коју су многи отписали Србија је стигла до борбе за медаље. У полуфиналу су савладани Грци.
- Била је то наша најбоља представа на турниру, нападачки смо били одлични. У свакој четвртини смо постигли по пет голова. Од почетка до краја меча смо се ми питали, наметнули смо свој ритам и темпо. Било је неколико пропуста у одбрани, мало смо се тражили, али је на крају све дошло на своје место. Морам да истакнем да су Грци играли сјајно на турниру, да су избацили Хрвате у четвртфиналу, који су били фаворити за освајање медаље и онда у борби за бронзу победили Италијане (12:11). Хрвати су на крају били тек седми савладавши Француску (16:7). Шпанија је победила Мађарску (10:7) за пето место. То је на крају показало да је наша група била тешка.
Уследило је финале са Црногорцима, са којима су играли прву утакмицу на турниру и изгубили.
- Црна Гора је на целом турниру показала највише и заслужено је освојила злато. До титуле су дошли без пораза, што говори о њиховој доминацији. Није да нисмо имали шансе у тој утакмици, али имали смо неколико ситуација које су одлучиле меч у њихову корист. Најважније је да смо ми дали максимум и да морамо да будемо задовољни сребром. Били смо најмлађа репрезентација од првих осам селекција на турниру. Имали смо само четири играча која су 2007. годиште, сви остали су били млађи. То наш успех прави још већим. Ми ћемо наставити да радимо, како бисмо и ми стигли до злата следећи пут - закључио је Поповић.
Текст и фото: Г. Маленовић