СРПКИЊЕ СТАЛЕ У ЧЕТВРТФИНАЛУ ЕП: Шпанија прејака, наше ватерполисткиње већ направиле велики успех
Ватерполисткиње Србије нису успеле да се пласирају у полуфинале Европског јуниорског првенства на Малти.
У четвртфиналу је боља била Шпанија 19:4 (2:0, 6:1, 4:3, 7:0)
Србија је очекивано поражена и првенство ће наставити са још две утакмице за пласман од петог до осмог места. У суботу ће ривал бити поражени из дуела Мађарска - Хрватска.
Није било никакве дилеме око победника. Шпанија припада светском врху и убедљив тријумф је очекиван. Сам улазак у четвртфинале је већ био велики успех за нашу селекцију.
У првој четвртини су се Српкиње и држале, примиле су само два гола.
У других осам минута се фаворит распуцао, Србија је преко капитена Јоване Радоњић постигла први гол у 14. минуту. На полувремену је Шпанија водила 8:1. Трећих осам минута је протекло резултатски равноптравно. Српкиње су преко Миленковићеве (два) и Пејићеве погодиле мрежу Шпанкиња. У овом делу ривал је постигао четири гола. Завршница је донела пуну доминацију Шпаније и још седам лопти у српској мрежи.
Србија: Кулић, Ћорда, М. Ћук, Булајић, Пејић 1, Лазовић, Павић, Радоњић 1, Јанковић, Е.Ћук, Миленковић 2, Јеленић, Ловчевић, Балаћ.