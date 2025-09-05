overcast clouds
СРПКИЊЕ СТАЛЕ У ЧЕТВРТФИНАЛУ ЕП: Шпанија прејака, наше ватерполисткиње већ направиле велики успех

05.09.2025. 17:46 17:48
Пише:
Дневник
Извор:
Ватерполо савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Ватерполо савез Србије/ЕА

Ватерполисткиње Србије нису успеле да се пласирају у полуфинале Европског јуниорског првенства на Малти.

У четвртфиналу је боља била Шпанија 19:4 (2:0, 6:1, 4:3, 7:0)

Србија је очекивано поражена и првенство ће наставити са још две утакмице за пласман од петог до осмог места. У суботу ће ривал бити поражени из дуела Мађарска - Хрватска.

Није било никакве дилеме око победника. Шпанија припада светском врху и убедљив тријумф је очекиван. Сам улазак у четвртфинале је већ био велики успех за нашу селекцију. 

У првој четвртини су се Српкиње и држале, примиле су само два гола. 

У других осам минута се фаворит распуцао, Србија је преко капитена Јоване Радоњић постигла први гол у 14. минуту. На полувремену је Шпанија водила 8:1. Трећих осам минута је протекло резултатски равноптравно. Српкиње су преко Миленковићеве (два) и Пејићеве погодиле мрежу Шпанкиња. У овом делу ривал је постигао четири гола. Завршница је донела пуну доминацију Шпаније и још седам лопти у српској мрежи.

Србија: Кулић, Ћорда, М. Ћук, Булајић, Пејић 1, Лазовић, Павић, Радоњић 1, Јанковић, Е.Ћук, Миленковић 2, Јеленић, Ловчевић, Балаћ.

ватерполо ватерполо репрезентација Србије еп у ватерполу
Спорт Ватерполо
