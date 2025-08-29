ВАТЕРПОЛИСТИ ВОЈВОДИНЕ ЛУКА ДРОБЊАКОВИЋ И МИЛАН ЗЕЛИЋ ОСВОЈИЛИ СРЕБРО НА ЈУНИОРСКОМ ЕП: Ипак остао жал за златом
Лука Дробњаковић и Милан Зелић, ватерполисти Војводине освојили су сребрну медаљу на Европском првенству за јуниоре до 18 година које је одржано у румунској Орадеи.
Део су тима који је у финалу поражен од Црне Горе са 13:9. Са њима је до одличја, као један од помоћника селектора Небојше Милића, стигао и тренер из Војводине Ђорђо Поповић. Турнир су наши момци почели лоше, са три пораза у групи, али касније су показали оно што знају и стигли до медаље.
- Прву утакмицу са Црногорцима у групи смо почели лоше, вероватно уморни од пута. Нисмо дали све од себе, они су били бољи и победили са 9:8. Затим смо са Шпанијом играли егал до полувремена. Они су у трећој четвртини стекли предност, ми нисмо успели да се вратимо и они су на крају славили са 13:7. Ни ту нисмо пружили максимум. У трећем сусрету у групи са Хрватском опет смо били егал до полувремена, као и у прве три, а онда нам је опет пала концентрација. Нисмо били довољно мотивисани и опет смо изгубили (9:13). Онда смо се сабрали у осмини финала, знали смо да то морамо да добијемо, дигли смо морал екипе, шпобедили Малту (18:13). Наставили смо у том ритму и стигли до финала, изгубили смо, али сам задовољан сребром - дао је коментар Европског првенства Лука Дробњаковић.
Милан Зелић се сложио са својим саиграче да је почетак био мало лошији.
- Нисмо ушли у турнир и утакмице како је то требало да урадимо током прве три утакмице. Дошла је та осмина финала, мало смо подигли самопоуздање, прорадио нам је и напад и добили смо. Услеидило је четвртфинале против Мађарске (14:13), полуфинале против Грчке (20:14) и финале са Црном Гором. Мислим да је било добро и да је то што смо урадили добаор посао и да није мала ствар. Али остао је жал за тим златом. Они можда јесу квалитетнији на папиру, али и даље верујем да смо имали шансе да победимо - додао је Зелић.
Деца ватерполо школе Војводине
Обојица су деца ватерполо школе Војводине, које је већ изнедрила многе велике играче. Лука је почео да тренира пре 11 година када је кренуо у основну школу, а Милан пре десет година.
- Од малена сам у води, прво сам тренирао пливање. Гледао сам утакмице наших ватерполиста, свидео ми се тај спорт, отишао сам да пробам, заволео сам и дан данас играм - казао је Лука који игра на позицији центра, а Милан, који је бек, се надовезао:
- Волео сам воду од малена, нисм тренирао пливање, већ сам се одмах уписао на ватерполо. Такође сам гледао наше врхунске играче на делу ан телевизији. Опробао сам се и ја, било ми је занимљиво и ево још увек сам ту.
Обојица се надају да ће наставити репрезентативни пут и једног дана стићи до А селекције, која је освојила толике трофеје и коју су као мали гледали на тв екранима.
По завршетку летњих репрезентативних обавеза следе клупске, па је тако и ове године. Војводина је већ почела припреме, а Лука и Милан ће се после краћег одмора прикључити раду са првим тренером Дарком Билићем. Првобитно је било речи да ове године неће бити Регионалне лиге, као претходних година, али је у последњем тренутку постигнут договор са Црногорцима. Уместо домаћег надметања са 12 екипа, сада ће тимови бити подељени у две лиге - Премијер и Прве лиге, а Војводина ће бити део овог "другог дома" са Валисом, Наисом, Старим градом, Вуковима, Земуном, Београдом и црногорским Катаром и Будвом. Ова лига ће се играти кроз двокола.
Лука и Милан су пре него што су сазнали да ће ипак бити Регионалне лиге истакли да би за њих веома значајно било да играју са нашим најбољим клубовима као што су Нови Београд, Раднички, Црвена звезда, Шабац и Партизан.
- Као млађа екипа, која се ослања на своју школу јачим утакмицама бисмо стицали преко потребно искуство. Сада је нови концепт, видећемо, тек су почеле припреме - казао је Милан, а Лука се надовезао:
- Такмичење ће почети крајем септембра. Ми смо ту да играмо и да се боримо. Екипу чини неколико искуснијих играча, који су ту да би нама млађима пренели богато искуство. Нама је част што можемо да играмо са таквим момцима. Остатак екипе су, као и ми, деца Војводине. Ту смо да учимо од тренера, који је део А репрезентације.
