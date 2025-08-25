Жреб за Европско првенство за ватерполисте 13. септембра у Београду
Жреб за Европско првенство за ватерполисте 2026. биће одржан 13. септембра у Белом двору у Београду, саопштили су организатори такмичења.
ЕП ће бити одржано од 10. до 25. јануара 2026. године у Београдској арени.
За титулу првака Европе на 37. првенству бориће се 16 репрезентација и то Србија, Шпанија, Хрватска, Холандија, Словачка, Грузија, Италија, Мађарска, Грчка, Црна Гора, Румунија, Француска, Словенија, Турска, Малта и Израел.
Титулу европског шампиона брани Шпанија, која је 2024. године у финалу ЕП у Загребу победила Хрватску резултатом 11:10.
"Жреб за Европско првенство биће одржан 13. септембра у Белом двору, а љубитељи ватерпола имаће прилику да прате извлачење уживо на програму Арена Спорт-а и РТС-а, док ће пренос бити организован и путем ливе стреам-а", навели су организатори ЕП 2026.
На жребу ће бити формиране четири групе са по четири селекције.
"Групе ће се састојати од две селекције које су завршиле међу осам најбољих 2024. и две екипе које су успешно прошле кроз квалификације. Свака екипа ће играти са сваким противником у својој групи, уз један дан одмора између утакмица. Након групне фазе, три најуспешнија тима из сваке групе иду у наредну фазу, па ће тако најбољих 12 тимова формирати две нове групе од по шест екипа - Група Е (тимови из група А и Ц) и Група Ф (тимови из група Б и Д). Сви бодови освојени током прве фазе биће пренети у другу фазу, где ће свака репрезентација играти још три утакмице са новим противницима, да би потом уследила нокаут фаза такмичења. По две најбоље екипе у обе групе играће полуфинала, док ће се остали борити за пласман од петог до 12. места. Тимови који су завршили такмичење у првој фази, бориће се, такође, између себе, за пласман од 13. до 16. места", саопштили су организатори.
Стручна комисија ће, такође, изабрати седам најбољих играча са целог турнира за посебно признање. Поред престижних трофеја и појединачних признања, МВП награде биће додељене након сваког полуфинала, меча за бронзану медаљу и великог финала.
"Очекује се да ће Београд током јануара 2026. постати европска престоница ватерпола када ће хиљаде навијача са целог континента доћи да подрже своје репрезентације, док ће домаћа публика, традиционално верна и страствена, још једном показати да зна да створи атмосферу достојну шампиона. ЕП ће бити прилика не само да се ужива у мајсторијама најбољих европских ватерполиста, већ и да се још једном потврди зашто се Србија назива 'земљом ватерпола'. Наши 'делфини' улазе у ово такмичење са традицијом која обавезује - као репрезентација која је годинама доносила медаље и која је синоним за успех, дисциплину и спортску храброст", наводи се у саопштењу.
"Европско првенство у ватерполу за мушкарце 2026. године у Београду биће празник спорта, место где се пише нова спортска историја и прилика да Србија још једном покаже свету зашто је дом најбољих ватерполиста. Трибине ће бити пуне, а навијачи спремни да још једном буду ветар у леђа нашим 'делфинима'. Биће то прилика да заједно прославимо све претходне успехе, али и да створимо нове, незаборавне тренутке. Србија ће тих јануарских дана поново бити центар ватерполо планете, а Београдска арена место где се пише нова историја", додаје се у саопштењу.