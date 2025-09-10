НЕМА „ПРЖЕЊА“ НА СУНЦУ!
АКО КРЕЋЕТЕ НА МОРЕ – СТАНИТЕ! Септембар у Грчкој не доноси оно што очекујете, ВРЕМЕ вас може непријатно изненадити!
Уколико планирате летовање у Грчкој у септембру 2025. године - временска прогноза ће бити идеална за оне који не воле велике врућине.
Море остаје топло, али заборавите на "пржење" на сунцу, јер температура неће прелазити 30 степени.
За септембар су метеоролози најавили постепено смиривање летњих врућина. Дневне температуре ће се кретати око 28 степени, а ноћне око 18 степени.
Температура мора је око 25 степени, што је идеално. Међутим, уколико планирате на море крајем септембра, очекујте и падавине.
Од 11. до 20. септембра очекујте максималне температуре око 28°Ц и минималне око 18°Ц. Током последње трећине месеца, температуре просечно износе 26.8°Ц за максималне и 16.9°Ц за минималне.
Временска прогноза: Сарти, Парга, Тасос
Према месечној временској прогнози “AccuWeather” у Сартију ће у септембру бити од 25 до 27 степени, тек последњих дана септембра очекује се око 22-23 степена, али ће појединим данима бити и 21 степен. За сада нису најављене падавине.
У Парги ће у првој половини септембра бити до 27-28 степени.
У септембру ће у овом грчком приморском граду бити топло, углавном сунчано, повремено уз смену облака и сунца. Пљускови се очекују од 27. септембра.
На Тасосу до краја септембра бити сунчано, само повременим данима може бити више облака. Температуре ће се кретати до максималних 29-30 степени.