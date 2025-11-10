ДАНАС ХАОС НА ПУТЕВИМА Клизави коловози, густа магла и одрони НА ОВИМ ДЕОНИЦАМА захтевају ДОДАТНИ ОПРЕЗ
Променљиво време углавном са падавинама данас ће отежавати вожњу, а у јутарњим и вечерњим сатима због магле или ниске облачности ће видљивост бити смањена на деоницама путева поред река, језера, канала и у котлинама, наводи AMSS.
Саобраћај је за сада умереног интензитета ван градских средина, а успореније се пролази у зонама радова.
На државном путу И А реда број 1, на деоници петља Лесковац југ - петља Врање местимично има магле и видљивост је смањена на 50-100 метара.
На деоници петља Појате - петља Трупале има местимично магле и видљивост је смањена на 100 метара.
Код Зајечара има ситних одрона дуж нестабилних камених косина у клисурама, усецима и засецима. Највише их има на путу И Б-34 (Ђердапска клисура).
На наплатним станицама на ауто-путевима нема задржавања возила
Зимска служба ЈП "Путеви Србије" саопштила је да су сви путни правци проходни и да на њима нема снега.
Према информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије нема задржавања возила на граничним прелазима.