ДАНАС ХАОС НА ПУТЕВИМА Клизави коловози, густа магла и одрони НА ОВИМ ДЕОНИЦАМА захтевају ДОДАТНИ ОПРЕЗ

10.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

Променљиво време углавном са падавинама данас ће отежавати вожњу, а у јутарњим и вечерњим сатима због магле или ниске облачности ће видљивост бити смањена на деоницама путева поред река, језера, канала и у котлинама, наводи AMSS. 

Саобраћај је за сада умереног интензитета ван градских средина, а успореније се пролази у зонама радова.   

На државном путу И А реда број 1, на деоници петља Лесковац југ - петља Врање местимично има магле и видљивост је смањена на 50-100 метара.  

На деоници петља Појате - петља Трупале има местимично магле и видљивост је смањена на 100 метара.  

Код Зајечара има ситних одрона дуж нестабилних камених косина у клисурама, усецима и засецима. Највише их има на путу И Б-34 (Ђердапска клисура).  

На наплатним станицама на ауто-путевима нема задржавања возила  

Зимска служба ЈП "Путеви Србије" саопштила је да су сви путни правци проходни и да на њима нема снега.  

Према информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије нема задржавања возила на граничним прелазима.

(k1info.rs)

стање на путевима одрони на путу магла на путевима застој на путевима
