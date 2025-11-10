moderate rain
ПРАВОСЛАВНИ ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СВЕТОГ АРСЕНИЈА СРЕМЦА Наследник Светог Саве и чувар српске духовности

10.11.2025. 07:09 07:14
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

Свети Арсеније Сремац био је најбољи ученик Светог Саве, монах о чијем се духовном развоју оснивач аутокефалне српске цркве нарочито бринуо.

Баш њега, Свети Сава изабрао је за свог наследника, и тако је игуман манастира Жиче, Арсеније Сремац, 1233. постао други српски архиепископ.


У Сремским Карловцима се налази чувена Карловачка богословија која носи његово име, односно чији је он небески заштитник. У Карловцима се чувају и честице моштију Светог Арсенија Сремца, у Саборној цркви светог Николе. Највећи део, међутим, данас се налази у манастиру Ждребаоник у Црној Гори и представља једну од великих светиња Митрополије црногорско-приморске.

Од када је Свети Арсеније 1266. сахрањен у својој задужбини, Цркви светих Апостола у Пећи, његове мошти много пута су пред војскама и разним другим опасностима измештане из манастира у манастир, а од 1920. године су у Ждребаонику. 

Занимљиво је да су мошти овог српског светитеља стигле и до Манџурије. 

Свети архијерејски Синод СПЦ и патријарх Варнава удовољили су 1933. године молби руског архиепископа Нестора да део моштију Светог Арсенија однесе у Харбин, у капелу Дома милосрђа. 

Осим у Карловцима, 10. новембра овај дан се посебно свечано обележава и у Пећкој патријаршији, која тог дана обележава своју славу и свеца који је седиште српске цркве преместио у Пећ. 

Седиште Светог Саве, манастир из којег је и сам Арсеније потекао, Жича, била је исувише "истурена" и изложена нападима непријатељских војски, због чега 1253. године други српски архиепископ одлучује да седиште цркве буде у Пећи, где подиже Цркву светих Апостола. У његовом житију као важан догађај бележи се још и труд да заједно са краљем Владиславом пренесе мошти Светог Саве из бугарског Трнова у Србију. 

Као и његов претходник Свети Сава, повукао се са архиепископског трона. Арсеније Сремац био је принуђен да то учини 1263. због болести (парализе). Три године касније умро је у жичком метоху Црнча, на Лиму. Његов култ у Русији је био распрострањенији него култ Светог Саве, али је у Србији други српски архиепископ остао у сенци свог претходника. 

Занимљиво је да ниједна црква у нашој земљи није посвећена овом светитељу. Арсенију Сремцу посвећена је капела у карловачкој богословији и црква у канадском граду Витбију. И највиши орден Епархије сремске носи име овог свеца. 

(Telegraf.rs)

светац Српска православна црква
