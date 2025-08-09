ДАНАС ЈЕ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН Заштитник болесних и путника, чувар лекара и фармацеута
БЕОГРАД: Српска православна црква и њени верници данас прослављају Светог Пантелејмона, празник на који је, како се верује, добро започети посао и отићи на пут.
Свети Пантелејмон рођен је у Никомидији око 300 година после Христа.
Преобраћен у хришћанство, поред лекарске вештине стечене учењем, Пантелејмон је добио и дар исцељења молитвом и именом Христовим.
Својом моћи, исцелио је многе болеснике, и богате и убоге, а кажу да и данас помаже онима који му се молитвом обрате.
Није хтео да се одрекне Христа, па је мучки убијен на данашњи дан 304. године.
Овај признати медицински стручњак сматра се већ скоро 2.000 година заштитником медицине и фармације.
Најлепши, и то руски храм посвећен овом светитељу налази се на Светој гори. У њему се замонашио Свети Сава.
Многи Срби славе Светог Пантелејмона као крсну славу, многи носе име или презиме по њему, а на данашњи празник у многим местима се одржавају велики вашари.
За Светог Пантелију народ тврди да је огњевит светац, као и Свети Илија и Огњена Марија. Верује се да је његов празник добар дан за започињање послова или одлазак на велики пут.
Свети Пантелејмон се на иконама представља са кутијом са лековима у рукама.