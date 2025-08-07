ДАНАС СЛАВИМО УСПЕНИЈЕ СВЕТЕ АНЕ, БАКЕ ИСУСА ХРИСТА Изговорите данас ову моћну молитву мајци Богородице
Српска православна црква и верници данас прослављају Успење Свете Ане, мајке Богородице Марије.
Главни празник Свете Ане, мајке Пресвете Богородице, обележава се 9. септембра, под којим је датумом написана и служба њена и житије, али се Српска православна црква и данас сећа ове светитељке и празнује њено успење.
Света Ана била је ћерка свештеника Метана из Левијевог рода и Марије из Витлејема. Анини родитељи имали су још две ћерке - Марију и Совију. Марија је родила Саломију, а Совија Јелисавету која је касније родила Светог Јована Крститеља.
Ана је са својим мужем Јоакимом 50 година живела без деце, а онда је у позним годинама родила Марију, Пресвету Богородицу.
Јоаким је, по предању, годинама био скрхан због чињенице да са Аном нема порода, па је једном приликом отишао у пустињу где је туговао данима. Једног дана указао му се анђео који му је рекао да ће га Бог благословити дететом, а касније се указао и Ани и рекао јој исту ствар. Пресрећни Ана и Јоаким обећали су Богу да ће дете посветити у храму. Тако су Јоаким и Ана постали родитељи Пресвете Богородице, коју су одгајали до њене треће године, а потом су испунили своје обећање и одвели је у храм у коме је живела до своје 12. године, када се верила за Јосифа.
Света Ана је, дакле, у дубокој старости родила кћерку и дала јој име Марија. Због тога се данас сматра заштитницом жена и доноситељком брачне среће.
У народу постоји веровање да оне жене које немају порода данас посете храм и помоле се Светој Ани која ће им услишити молитве. Такође, ово веровање важи и за жене које желе дуг и срећан брак.
Кажу да би све удате жене на данашњи дан требало да изговоре молитву Светој Ани:
- Света мајко Ано, која си од Бога одабрана, да постанеш мајком оној, што нам је родила божански Спас, теби се плачући обраћам за твој моћни заговор. Измоли ми код свог и мог Бога милост, да будем данас и све дане свога живота поштена, честита, чиста и трезна, ћутљива, вредна, милосрдна и богобојажљива жена. Да таква и останем и да увек настојим да будем свом мужу верна другарица, деци својој брижна мајка и да све дужности свога сталежа поуздавајући се у помоћ Божју верно вршим и да ни у чему не будем крива за већу, случајну немарност.
Нека је далеко од мене свака безобразност, гиздавост, брбљивост, љубомора, несмотреност, пркос, невера, лењост и немар у дужности! Увек ћу пред очима имати, света моја заштитнице, твој узорни живот, па се трудити, како бих свој живот све више и више учинила сличним твом животу.
Како си ти свом светому мужу Јоакиму, тако ћу и ја свом мужу чинити само добро, а никада зло. И ја ћу, попут тебе, све што се куће тиче увек чисто и уредно обављати и за кућну се чељад дању и ноћу бринути озбиљно, да им ништа потребно не усфали. Као што си ти своје дете и ја ћу своје одгајати у страху Божјем. Деца ће на мени видети пример и видети како се душа моја боји Господина, како га хвали и слави у свакој прилици и сваки час. Попут тебе бићу сиромасима мајка, потиштенима подршка. Измоли ми, предрага моја мајко Ано, Божју милост за све ове одлуке, јер само уз помоћ Божју моћи ћу извршити то што сам по твом светом примеру и на твоју част одлучила. Амин.