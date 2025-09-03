light rain
03.09.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) Небо се отворило! НЕВРЕМЕ СЕ СРУЧИЛО НА СРБИЈУ Град величине лешника опустошио ОВЕ делове земље!

03.09.2025. 15:48 16:46
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА/ Телеграф/ 192
рина
Фото: RINA

Јако олујно невреме током поподневних сати погодило је ваљевски и краљевачки крај, а посебно жестоко било је у општини Уб.

Киша је у једном тренутку прешла у јак град  који је пустошио све пред собом и нанео огромне проблеме возачима, а штету на пољопривредним културама.

– Све се одједном око нас забелело, као да је децембар. Град величине лешника падао је неколико минута у Бранковини код Ваљева. Искрено, било је јако тешко возити јер се прст пред оком није видео – казали су возачи за агенцију РИНА.

 

 

Колико је велика количина града пала за кратко времесведоче и снимци на којима се види да је на појединим местима магистрала потпуно бела.

РХМЗ издао хитна упозорења
 

Подсетимо, РХМЗ се огласио о најновијим хитним упозорењима РХМЗ од 14.40 сати о невремену на подручју Колубарског округа.

Јака конвективна облачност која на подручју Колубарског округа условлјава интензивне плјускове са грмлјавином, локално град и олујни ветар у југозападној струји ће се у у наредна два сата далје премештати преко Колубарског округа и кретаће се између Коцелјева и Уба, наводи се у најновијем хитном упозорењу.
 

Такође, јако невреме погодило је у краљевачки крај, где је на коловозу долином Ибра дошло до више одрона, због чега су возачи принуђени да успоре возила.

Јако невреме праћено јаким пљусковима и градом овог поподнева захватило је и Колубарски округ. Судећи по снимцима на мрежама, посебно је било жестоко у општини Уб.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

Како се може видети на Инстаграм страници 192_rs, град је толико нападао да буквално изгледа као да је пао први децемберски снег.

С друге стране, киша је у таквим слаповима падала да се чини да се пред бозаче спустила "завеса" од ње.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

На једном снимку се види како домаћин шаком захвата "лоптице" града тик испред куће, са стазе. У тренутку му је длан био прекривен тим белим "кликерима".

Невреме се након поменутог дела Србије премешта ка Београдском региону.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

невреме србија град и киша
Извор:
РИНА/ Телеграф/ 192
Пише:
Дневник
Вести Друштво
