ЕВО ЧЕГА ТРЕБА ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ ПОСЕТИОЦИ ВОЈНЕ ПАРАДЕ Министарство одбране се огласило: Улазак на две локације, забрањено за кућне љубимце! Ево ко НЕЋЕ МОЋИ да УЂЕ

Посетиоци ће моћи да дођу на простор извођења параде од 8.30 часова, а улазак ће бити омогућен на две локације и то у близини кружног тока код Тржног центра „Ушће" према Бранковом мосту и на раскрсници улице Трешњиног цвета и Булевара Николе Тесле, из правца Новог Београда и правца Земуна. У простор за посматрање параде неће моћи да се уђе превозним средствима.



На улазима ће се налазити пунктови за проверу посетилаца, а због безбедности грађана неће бити дозвољено уношење предмета који могу нанети штету другим лицима. Такође, приступ неће бити омогућен особама под утицајем алкохола или других опијата, као и онима који се непримерено понашају или имају обележја увредљивог и непримереног садржаја.



Улаз је слободан за пунолетне грађане и малолетна лица уз пратњу родитеља или старатеља. Није могуће довођење кућних љубимаца из безбедносних разлога, наглашава Министарство одбране у свом саопштењу.