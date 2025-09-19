clear sky
ЕВО ЧЕГА ТРЕБА ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ ПОСЕТИОЦИ ВОЈНЕ ПАРАДЕ Министарство одбране се огласило: Улазак на две локације, забрањено за кућне љубимце! Ево ко НЕЋЕ МОЋИ да УЂЕ

19.09.2025. 09:35 09:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
војска
Фото: Министарство одбране

Грађани Републике Србије имаће прилику да, у суботу 20. септембра са почетком у 11 часова, присуствују великој војној паради „Снага јединства“ на простору код Палате Србија на Новом Београду.

Посетиоци ће моћи да дођу на простор извођења параде од 8.30 часова, а улазак ће бити омогућен на две локације и то у близини кружног тока код Тржног центра „Ушће" према Бранковом мосту и на раскрсници улице Трешњиног цвета и Булевара Николе Тесле, из правца Новог Београда и правца Земуна. У простор за посматрање параде неће моћи да се уђе превозним средствима.

На улазима ће се налазити пунктови за проверу посетилаца, а због безбедности грађана неће бити дозвољено уношење предмета који могу нанети штету другим лицима. Такође, приступ неће бити омогућен особама под утицајем алкохола или других опијата, као и онима који се непримерено понашају или имају обележја увредљивог и непримереног садржаја.

Улаз је слободан за пунолетне грађане и малолетна лица уз пратњу родитеља или старатеља. Није могуће довођење кућних љубимаца из безбедносних разлога, наглашава Министарство одбране у свом саопштењу.

