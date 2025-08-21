overcast clouds
(МАПА) ЕВО КАДА СТИЖЕ НЕВРЕМЕ У СРБИЈУ! Упозорења РХМЗ стизаће сат времена раније

21.08.2025. 12:23 12:55
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
Коментари (0)
Nevreme
Фото: pixabay.com

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење на временске непогоде које ће већ вечерас захватити већи део Србије. Због неповољних временских услова у целој земљи су на снази жути и наранџасти метеоаларм!

Према прогнози РХМЗ, сутра се очекује променљиво облачно и нестабилно време, местимично са кишом, пљусковима и грмљавином, уз пад температуре и јак северозападни ветар, који ће понегде достизати и олујне ударе, локално ће пасти и град.

- Највећа вероватноћа појаве града је у области од западне и југозападне Србије преко Шумадије и Поморавлја далје на исток землје, док ће услова за краткотрајно јак или олујни ветар бити и северније и јужније од ове области - упозоравају.

Из РХМЗ-а напомињу и да ће за конкретне локације невремена метеоролози издавати хитна упозорења сат до два унапред.

Почетком наредне седмице поново топлије, а пролазне падавине могуће су 27. и 28. августа.

- Највећа вероватноћа појаве града је у области од западне и југозападне Србије преко Шумадије и Поморавлја далје на исток землје, док ће услова за краткотрајно јак или олујни ветар бити и северније и јужније од ове области - упозоравају.

Из РХМЗ-а напомињу и да ће за конкретне локације невремена метеоролози издавати хитна упозорења сат до два унапред.

Почетком наредне седмице поново топлије, а пролазне падавине могуће су 27. и 28. августа.

На снази метеоаларми, у једном делу земље због чак 4 појаве

Сутра ће на територији целе земље на снази бити метеоаларми, и то жути и наранџасти. У источној Србији метеоаларми ће бити "упаљени" због чак четири појаве.

Жути метеоаларм, који упозорава да је време опасно ће бити упаљен у:

  • Бачкој - због јаког ветра, пљускова и грмљавине
  • Банату - због јаког ветра, пљускова и грмљавине
  • Срему - због пљускова и грмљавине
  • Београду - због пљускова и грмљавине
  • Источној Србији - због јаког ветра, пљускова и високих температура
  • Југоисточној Србији - због пљускова и високих температура
  • Kосову и Метохији - због грмљавине и високих температура
     

Наранџасти метеоаларм, који упозорава да је време опасно ће бити упаљен у:

  • Западној Србији - због пљускова и грмљавине
  • Шумадији - због пљускова и грмљавине
  • Поморављу - због пљускова и грмљавине
  • Источној Србији - због грмљавине
  • Југоисточној Србији - због грмљавине
  • Југозападној Србији - због пљускова и грмљавине
РХМЗ
Фото: Screenshot RHMZ

Kретање невремена из сата у сат

Kако се види на сајту Време и радар, радарски снимци показују да ће падавине стићи у Србију већ вечерас око 23 часа, и то прво на граници Србије и Мађарске

Током ноћи и рано ујутру пљускови ће се премештати преко појединих делова земље, а интензивираће се око 10 сати ујутру. Тада ће на "удару" кише прво бити Београд и околина.

Јачи пљусак, уз могуће временске непогоде, у Београду, али и Руми, Инђији, Панчеву, Смедереву, Смедеревској Паланци, Зрењанину, као и Сремској Митровици, очекује се око 11 часова.

Током дана киша се падати и у осталим деловима Србије, а коначан престанак падавина очекује се у суботу рано ујутру.

