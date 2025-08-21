(МАПА) ЕВО КАДА СТИЖЕ НЕВРЕМЕ У СРБИЈУ! Упозорења РХМЗ стизаће сат времена раније
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење на временске непогоде које ће већ вечерас захватити већи део Србије. Због неповољних временских услова у целој земљи су на снази жути и наранџасти метеоаларм!
Према прогнози РХМЗ, сутра се очекује променљиво облачно и нестабилно време, местимично са кишом, пљусковима и грмљавином, уз пад температуре и јак северозападни ветар, који ће понегде достизати и олујне ударе, локално ће пасти и град.
- Највећа вероватноћа појаве града је у области од западне и југозападне Србије преко Шумадије и Поморавлја далје на исток землје, док ће услова за краткотрајно јак или олујни ветар бити и северније и јужније од ове области - упозоравају.
Из РХМЗ-а напомињу и да ће за конкретне локације невремена метеоролози издавати хитна упозорења сат до два унапред.
Почетком наредне седмице поново топлије, а пролазне падавине могуће су 27. и 28. августа.
На снази метеоаларми, у једном делу земље због чак 4 појаве
Сутра ће на територији целе земље на снази бити метеоаларми, и то жути и наранџасти. У источној Србији метеоаларми ће бити "упаљени" због чак четири појаве.
Жути метеоаларм, који упозорава да је време опасно ће бити упаљен у:
- Бачкој - због јаког ветра, пљускова и грмљавине
- Банату - због јаког ветра, пљускова и грмљавине
- Срему - због пљускова и грмљавине
- Београду - због пљускова и грмљавине
- Источној Србији - због јаког ветра, пљускова и високих температура
- Југоисточној Србији - због пљускова и високих температура
- Kосову и Метохији - због грмљавине и високих температура
Наранџасти метеоаларм, који упозорава да је време опасно ће бити упаљен у:
- Западној Србији - због пљускова и грмљавине
- Шумадији - због пљускова и грмљавине
- Поморављу - због пљускова и грмљавине
- Источној Србији - због грмљавине
- Југоисточној Србији - због грмљавине
- Југозападној Србији - због пљускова и грмљавине
Kретање невремена из сата у сат
Kако се види на сајту Време и радар, радарски снимци показују да ће падавине стићи у Србију већ вечерас око 23 часа, и то прво на граници Србије и Мађарске
Током ноћи и рано ујутру пљускови ће се премештати преко појединих делова земље, а интензивираће се око 10 сати ујутру. Тада ће на "удару" кише прво бити Београд и околина.
Јачи пљусак, уз могуће временске непогоде, у Београду, али и Руми, Инђији, Панчеву, Смедереву, Смедеревској Паланци, Зрењанину, као и Сремској Митровици, очекује се око 11 часова.
Током дана киша се падати и у осталим деловима Србије, а коначан престанак падавина очекује се у суботу рано ујутру.