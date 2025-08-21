ОГЛАСИО СЕ МУП ПОВОДОМ НАПАДА НА ПОЛИЦАЈЦА Ухапшен А. Т. из околине Мионице ОДРЕЂЕНО МУ ЗАДРЖАВАЊЕ ДО 48 САТИ
21.08.2025. 11:36 11:43
Припадници Министарства унутрашњих послова у Мионици ухапсили су А. Т. (2003) из околине Мионице, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело убиство у покушају.
Сумња се да је он ноћас, око сат после поноћи, мачетом више пута посекао по рукама и стомаку тридесетједногодишњег припадника Министарства унутрашњих послова који је био ван дужности.
Припадник Министарства унутрашњих послова збринут је у Ургентном центру Ваљево где су му лекари констатовали тешке телесне повреде опасне по живот, а потом је превезен у Клинички центар у Београду.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву, А. Т. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.